Після локдауну, який триватиме з 8 до 25 січня, в Україні знову діятимуть обмеження помаранчевої зони.

Про це заявив на брифінгу за підсумками засідання уряду головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Після 25 січня ми знову виходимо у помаранчеву зону. Будуть діяти ті самі обмеження, які діяли до 8 січня, – пояснив він.

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На засіданні 9 грудня Кабмін погодив дати запровадження жорсткого локдауну в Україні після Різдва – з 8 до 24 січня 2021 року.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав його зимовими канікулами заради безпеки.

Уряд також продовжив загальнонаціональний карантин і режим надзвичайної ситуації в Україні до кінця зими.