Мер Одеси Геннадій Труханов 9 грудня отримав позитивний тест на коронавірус, тому йде на самоізоляцію – до одужання і отримання негативного результату.
Про це він повідомив у соцмережі.
– Не приховую: мені дуже складно вирватися зі звичного ритму життя. Самопочуття поки непогане. Тому в будь-якому випадку залишаюся на зв’язку і буду в телефонному режимі регулювати роботу міських служб, – розповів мер міста.
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За його словами, мерія Одеси продовжує вживати всіх необхідних заходів з протидії поширенню коронавірусу.
Карантин в Україні
Загальнонаціональний карантин в Україні продовжили до кінця зими.
Відповідне рішення ухвалив уряд під час засідання 9 грудня.
Джерело: Геннадій Труханов