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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Мер Одеси Труханов заразився коронавірусом

Мер Одеси Геннадій Труханов 9 грудня отримав позитивний тест на коронавірус, тому йде на самоізоляцію – до одужання і отримання негативного результату.

Про це він повідомив у соцмережі.

– Не приховую: мені дуже складно вирватися зі звичного ритму життя. Самопочуття поки непогане. Тому в будь-якому випадку залишаюся на зв’язку і буду в телефонному режимі регулювати роботу міських служб, – розповів мер міста.

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За його словами, мерія Одеси продовжує вживати всіх необхідних заходів з протидії поширенню коронавірусу.

Карантин в Україні

Загальнонаціональний карантин в Україні продовжили до кінця зими.

Відповідне рішення ухвалив уряд під час засідання 9 грудня.

Джерело: Геннадій Труханов

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