Зробити ПЛР-тести одразу мільйонам людей в Україні сьогодні майже нереально. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи можливість масового тестування в столиці.

– Як нещодавно заявив прем’єр-міністр, уряд готує проект масового тестування. Його, нібито, хочуть провести у Києві та всіх великих містах України. На думку фахівців, таке тестування може виявити понад 25-30% безсимптомних носіїв вірусу. Але таку ініціативу уряду реалізувати буде нелегко. Зробити ПЛР-тести одразу мільйонам людей в Україні зараз – майже нереально, – сказав мер.

Насамперед, у Києві немає такої кількості тестів. По-друге, потрібні пересувні лабораторії, фахівці, що в них працюватимуть.

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Кличко наголосив, що Київ робить найбільшу кількість тестів із усіх міст України – більше 400 на 100 тис. населення.

Коронавірус у Києві

У Києві станом на 9 грудня зафіксували 1 728 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці захворіли 84 538 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 300, Деснянському – 260, Дніпровському районі – 245 випадків.