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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Новорічний локдаун в Україні – дати і можливі обмеження

В Україні обговорють запровадження новорічного локдауну. Можливі дати посилення заходів – з 8 до 25 січня 2021 року.

Нині у Кабміні розглядається така постанова. 9 грудня уряд має озвучити своє рішення.

Під час локдауну в Україні діятимуть такі обмеження:

  • заборона на відвідування шкіл, університетів, а дитсадки та спеціальні заклади не мають закривати;
  • заклади харчування мають припинити приймати відвідувачів, дозволяється лише обслуговування навиніс, доставка;
  • ТРЦ не дозволяється приймати громадян, лише для купівлі товарів першої необхідності;
  • заборонена робота закладів культури, салонів краси, фітнес-залів, басейнів;
  • не можна проводити усі масові заходи, крім офіційних спортивних;
  • заборонена робота продовольчих та непродовольчих ринків;
  • не можна проводити масові розважальні заходи, зокрема новорічні та різдвяні.

Читайте: Це не буде 2 січня: Степанов про дату локдауну в Україні

Водночас не заборонятиметься доступ до товарів та послуг першої необхідності.

Що можна буде придбати:

  • продукти харчування;
  • лікарські засоби;
  • засоби гігієни;
  • засоби зв’язку;
  • ветеринарні препарати;
  • корми.

Які сервіси зможуть працювати:

  • надання фінансових послуг;
  • діяльність операторів поштового зв’язку;
  • медична та ветеринарна практика;
  • робота автозаправних комплексів (без зон харчування);
  • пункти технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • перукарні та салони краси за попереднім записом.

Водночас у ЗМІ лунають й інші дати. Є припущення, що новорічний локдаун в Україні можуть запровадити з 8 до 24 січня, з 1 до 14 січня 2020 року.

Щодо карантину, який запроваджений до кінця 2020 року, його хочуть продовжити до 28 лютого 2021 року.

Локдаун в Україні

На час локдауну в Україні не планують припиняти роботу громадського транспорту.

Зокрема, йдеться про роботу метрополітену.

Детальніше про запровадження новорічного локдауну в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: LB.ua

Фото: Dreamstime

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