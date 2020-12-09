Новорічний локдаун в Україні – дати і можливі обмеження

В Україні обговорють запровадження новорічного локдауну. Можливі дати посилення заходів – з 8 до 25 січня 2021 року.

Нині у Кабміні розглядається така постанова. 9 грудня уряд має озвучити своє рішення.

Під час локдауну в Україні діятимуть такі обмеження:

заборона на відвідування шкіл, університетів, а дитсадки та спеціальні заклади не мають закривати;

заклади харчування мають припинити приймати відвідувачів, дозволяється лише обслуговування навиніс, доставка;

ТРЦ не дозволяється приймати громадян, лише для купівлі товарів першої необхідності;

заборонена робота закладів культури, салонів краси, фітнес-залів, басейнів;

не можна проводити усі масові заходи, крім офіційних спортивних;

заборонена робота продовольчих та непродовольчих ринків;

не можна проводити масові розважальні заходи, зокрема новорічні та різдвяні.

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Водночас не заборонятиметься доступ до товарів та послуг першої необхідності.

Що можна буде придбати:

продукти харчування;

лікарські засоби;

засоби гігієни;

засоби зв’язку;

ветеринарні препарати;

корми.

Які сервіси зможуть працювати:

надання фінансових послуг;

діяльність операторів поштового зв’язку;

медична та ветеринарна практика;

робота автозаправних комплексів (без зон харчування);

пункти технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

перукарні та салони краси за попереднім записом.

Водночас у ЗМІ лунають й інші дати. Є припущення, що новорічний локдаун в Україні можуть запровадити з 8 до 24 січня, з 1 до 14 січня 2020 року.

Щодо карантину, який запроваджений до кінця 2020 року, його хочуть продовжити до 28 лютого 2021 року.

Локдаун в Україні

На час локдауну в Україні не планують припиняти роботу громадського транспорту.

Зокрема, йдеться про роботу метрополітену.

Детальніше про запровадження новорічного локдауну в Україні читайте на Фактах ICTV.