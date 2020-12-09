Новорічний локдаун в Україні – дати і можливі обмеження

В Україні обговорють запровадження новорічного локдауну. Можливі дати посилення заходів – з 8 до 25 січня 2021 року.
Нині у Кабміні розглядається така постанова. 9 грудня уряд має озвучити своє рішення.
Під час локдауну в Україні діятимуть такі обмеження:
- заборона на відвідування шкіл, університетів, а дитсадки та спеціальні заклади не мають закривати;
- заклади харчування мають припинити приймати відвідувачів, дозволяється лише обслуговування навиніс, доставка;
- ТРЦ не дозволяється приймати громадян, лише для купівлі товарів першої необхідності;
- заборонена робота закладів культури, салонів краси, фітнес-залів, басейнів;
- не можна проводити усі масові заходи, крім офіційних спортивних;
- заборонена робота продовольчих та непродовольчих ринків;
- не можна проводити масові розважальні заходи, зокрема новорічні та різдвяні.
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Водночас не заборонятиметься доступ до товарів та послуг першої необхідності.
Що можна буде придбати:
- продукти харчування;
- лікарські засоби;
- засоби гігієни;
- засоби зв’язку;
- ветеринарні препарати;
- корми.
Які сервіси зможуть працювати:
- надання фінансових послуг;
- діяльність операторів поштового зв’язку;
- медична та ветеринарна практика;
- робота автозаправних комплексів (без зон харчування);
- пункти технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- перукарні та салони краси за попереднім записом.
Водночас у ЗМІ лунають й інші дати. Є припущення, що новорічний локдаун в Україні можуть запровадити з 8 до 24 січня, з 1 до 14 січня 2020 року.
Щодо карантину, який запроваджений до кінця 2020 року, його хочуть продовжити до 28 лютого 2021 року.
Локдаун в Україні
На час локдауну в Україні не планують припиняти роботу громадського транспорту.
Зокрема, йдеться про роботу метрополітену.
Детальніше про запровадження новорічного локдауну в Україні читайте на Фактах ICTV.