Бюджетний комітет Верховної Ради погодив перерозподіл додаткових 5,26 млрд грн з ковідного фонду на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Про це повідомив голова Бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов.

– Сьогодні під час засіданняв онлайн-режимі ми погодили додаткове спрямування 5,26 млрд грн з Фонду Covid-19 українським медикам за рахунок скорочення видатків на будівництво та ремонт автодоріг державного значення, – написав Арістов.

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Ці кошти будуть спрямовані на оплату медичних послуг за листопад-грудень для осіб із підозрою на коронавірус та на лікування госпіталізованих осіб. Тобто йдеться про тестування, медикаменти, ШВЛ та доплати медикам.

– Останнім часом обсяг цих послуг значно зріс, відповідно – зростають і витрати, – зазначає голова комітету.

Окрім того, Арістов звернув увагу на логістичні проблеми в регіонах, де бракує кисневих станцій, і персонал змушений їздити за киснем у міста.

Світовий банк виділить кошти для України

МОЗ отримає від Світового банку $100 млн для закупівлі вакцин від коронавірусу та обладнання для лікарень.

Заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова додала, що Світовий банк спільно з Міністерством охорони здоров’я провели повноцінну реконструкцію 102 амбулаторій сімейної практики. 91 з них уже ввели в експлуатацію.

Джерело: Юрій Арістов