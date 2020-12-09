Коронавірус в Україні 9 грудня 2020: оперативна статистика МОЗ

В Україні станом на ранок середи зафіксовано 12 585 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19, видужали – 14 554 особи, померли 276 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 654 дитини і 682 медпрацівники.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 281 людину; летальних випадків – 276; видужали 14 554 особи.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок середи склала 845 343 особи, 14 204 людини померли від Covid-19, одужали – 451 118 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) і Запорізькій (813) областях.

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Статистика минулих діб

Днем раніше, 8 грудня повідомлялося про 10 811 нових випадків інфікування; 7 грудня було зафіксовано 8 641 новий випадок захворювання; 6 грудня захворіло 11 590 осіб; 5 грудня зафіксовано 13 825 нових хворих.

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