У Києві встановлять близько 400 нових світлофорів

У Києві хочуть побудувати близько 400 нових світлофорів.

Відповідний указ вже підписав мер міста Віталій Кличко.

Про це розповів директор КП Центр організації дорожнього руху Віктор Черній.

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За його словами, встановлення такої кількості об’єктів займе близько року.

– Що таке світлофорне регулювання? Це об’єкт капітального будівництва. Він не може з’явитися за день чи за тиждень. Це ціла процедура: проектні роботи через Prozorro, експертиза, потім пошук підрядників. Усе це займає близько року,- розповів він.

Окрім того Віктор Черній наголосив, що у разі встановлення світлофора у місці концентрації ДТП такі роботи виконуватимуться за місяць-півтора.

Зміни в ПДР

З 11 листопада набули чинності зміни в ПДР. Серед них – обов’язкове використання паска безпеки для водіїв і в таксі, а також необхідність для пішоходів носити світловідбивальні елементи в темну пору доби.

Якщо раніше інструктори, водії та пасажири таксі могли не пристібатися паском у населеному пункті, то тепер це дозволяється лише водіям та пасажирам із інвалідністю, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів.