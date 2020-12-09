Завдяки карантинним заходам, які були запроваджені в Україні, вдалося збити ураганне поширення коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Станом на сьогодні ситуація з кількістю нових хворих на Covid-19 стабілізувалася. Якщо порівнювати тижневу статистику, то також видно, що зменшилась кількість госпіталізованих.

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Також міністр пояснив, що зменшення кількості нових хворих не пов’язане зі скороченням тестувань. Навпаки, лабораторії роблять менше тестів на Covid-19, бо з ознаками хвороби звертається не така велика кількість людей, як це було раніше.

Коронавірус в Україні

Станом на 9 грудня коронавірус в Україні підтвердили у 12 585 людей, загальні кількість інфікованих становить 845 343.

Від початку пандемії 14 204 пацієнти померли від Covid-19, одужали – 451 118 хворих.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків підтвердили у Києві (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) і Запорізькій (813) областях.