В Україні зріс попит на послуги приватних клінік

Приватні клініки за останній рік стали вагомими учасниками ринку медичних послуг в Україні. У час пандемії COVID-19 вони стали справжньою підтримкою для вітчизняної медичної системи, яка не встигає впоратися зі зростанням потоку пацієнтів.

Дедалі частіше первинну допомогу і вузькоспеціалізовані випадки підхоплюють приватні заклади. Національна служба здоров’я повідомила, що на сьогодні в Україні укладено контракти з 548 приватними закладами та лікарями-підприємцями, а це – близько третини від усіх закладів первинки.

Ці дані свідчать про те, що державно-приватне партнерство в медицині вийшло на новий рівень: приватні медзаклади почали користуватися довірою держави і попитом серед громадян.

Водночас це стимулювало ринок і на створення нових технологічних продуктів.

Так, ще в 2015 році в мережі інтернет почав роботу сервіс Likarni.com, який замінив традиційні реєстратури на онлайн-рішення. Наразі він надає пацієнтам можливість безкоштовно записатися до лікарів приватних клінік у 25 містах України. Якщо в 2015 році онлайн-записом до медзакладів скористалися 5 800 клієнтів, то за два роки їх було вже 358 тис.

Як розповів Кирило Кравченко, один із засновників медичного проекту Likarni.com, за останній рік показники користування сервісом зросли вдвічі – опрацьовано понад 600 тис. звернень, а це понад 50 тис. щомісяця. Цьому допомагає також наявність контакт-центру, в якому індивідуальні запити користувачів опрацьовуються лікарями.

– Наразі в ньому відображаються всі наявні діагностичні медичні заклади та приватні клініки, а також всі доступні лікарі, яких зараз на платформі 2 050. А кількість лікарів на порталі уже досягла позначки 10 500. Завдяки реформі медичної сфери та створенню НСЗУ приватні клініки стали повноцінним учасником лікарських послуг України і підставили плече державним медзакладам у важкий час пандемії, – говорить Кирило Кравченко.

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За інформацією НСЗУ, за останні півтора року кількість приватних закладів, що уклали договори із НСЗУ щодо обслуговування громадян, зросла в понад 2,5 раза. Не відстають і вузькі спеціалісти — цього року НСЗУ законтрактувала 60 приватних закладів, що надають спеціалізовану допомогу.

Likarni — сервіс безкоштовного запису громадян до приватних медичних закладів України, який працює з 2015 року. Сайт також дає змогу оцінювати лікарів та клініки і обирати найзручніший варіант за допомогою різних фільтрів (близькість до метро, ціна тощо).

У 2019 році в проект інвестував німецький фонд – Admitad Aceventure GmBH. У 2020 році проект запустив сервіс виклику лікаря додому та телемедицину. Станом на грудень 2020 року на сервіс заходять понад 500 тис. відвідувачів на місяць.

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