Вакцина від коронавірусу повинна бути безкоштовною для українців.

Про це повідомив колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

За його словами, за неї повинна платити держава, адже це питання національної безпеки та здоров’я нації.

– Нам потрібно вже бути підготовленими до проведення вакцинації. Не говорячи про те, що сьогодні банально не вистачає ліжко-місць у медзакладах. У людей, які живуть в невеличких райцентрах, громадах – немає доступу до медицини. Я багатьох таких людей знаю, вони, якщо хворіють Covid-19, навіть тест не мають де зробити. А українські лікарі – справжні герої. Вони сьогодні рятують ситуацію і за це їм треба низько вклонитися. Але медики потребують підтримки, – зазначив Володимир Гройсман.

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Також екс-прем’єр-міністр України сказав, що наразі потрібно серйозно співпрацювати з міжнародними партнерами для того, аби закупити вакцини на 100% потреб населення. Вона повинна бути безкоштовна, адже це питання національної безпеки.

Окрім цього, держава має забезпечити доставку в Україну, місце зберігання, оскільки окремі вакцини мають серйозні вимоги.

За словами Гройсмана, це важлива спеціальна операція, яку уряд має провести на високому рівні.

Вакцина проти коронавірусу

8 грудня Велика Британія розпочала масову вакцинацію від коронавірусу. Країна почала застосовувати вакцину від компаній Pfizer та BioNTech, адже вона показала ефективність у 95%.

У Великій Британії планується провести 50 млн доз цієї вакцини до кінця 2020 року. А першою людиною у світі, яка отримала щеплення, стала 90-річна мешканка Північної Ірландії Маргарет Кінан.