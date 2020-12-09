Війна на Донбасі: Кремль назвав причину “простою” у врегулюванні

Причиною “простою” в процес врегулювання ситуації на Донбасі Росія бачить невиконання домовленостей Паризького саміту.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков і назвав ситуацію важкою.

За його словами, щоб помічники російського лідера почали підготовку до наступної нормандської зустрічі, їм “потрібна якась субстанція, за яку можна вчепитися”.

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Активізація роботи на експертному рівні

Для того, щоб намацувати якісь шляхи виходу під час переговорів президента РФ Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель було ухвалено рішення “активізувати роботу на експертному рівні, на рівні помічників”, повідомив Пєсков.

Коли може відбутися зустріч помічників глав країн нормандської четвірки, прес-секретар президента РФ не відповів.

Фото: Кремль