Вакцина від коронавірусу: хто на фініші і як готуються країни

Як і прогнозувалося, наприкінці 2020 року світ наблизився до початку масової вакцинації населення від Covid-19.

Хоча вакцини ще проходять останню стадію тестування, багато країн вже замовляють їх для громадян, які мають найбільший ризик підхопити інфекцію.

На старті буде всього кілька препаратів, які довели свою ефективність, тому кожна держава вже шукає шляхи їх отримання.

Та чи справді зараз потрібно “гнатися” за вакцинами?

Замовлення вакцин

8 грудня у Великій Британії розпочали першу хвилю щеплення від коронавірусної хвороби – 800 тис. доз вакцини розподілять між людьми старше 80 років та працівниками будинків для літніх осіб.

Звичайно, щеплення насамперед робитимуть тим, хто перебуває у госпіталі або планово відвідує лікаря.

У світі також потроху розробляють свої рекомендації щодо застосування вакцини від Covid-19. Наприклад, Німеччина також планує зосередитися на групах ризику, до яких входять громадяни віком від 80 років, працівники будинків для людей похилого віку та медики, які мають найбільший шанс підхопити інфекцію.

Нині це лише рекомендації, які надані для ознайомлення експертам та урядам федеральних земель, однак можна припустити, що плани держави не зазнають значних змін.

За попередніми оцінками, вакцинація знадобиться близько 8,6 млн людей лише за вказаними критеріями – це близько 10% всього населення Німеччини.

Тобто навіть на першу стадію тестування лише в одній країні знадобляться мільйони доз вакцини. І попри те, що її виробництвом займатимуться десятки фармацевтичних компаній, знадобиться багато часу, щоб ліки стали доступними всім охочим.

Китайська Sinovac Biotech збирається подвоїти свої виробничі потужності, щоб виробляти близько 600 млн доз препаратів щороку. Тому не дивно, що вакцинацію розбили на етапи.

До такого ж порядку дій готується і Україна. Президент Володимир Зеленський заявив, що наша держава має провести значну роботу, перш ніж отримає вакцину.

– Ми маємо бути готовими до алгоритмів дій під час вакцинації. Держава повинна визначитися, хто буде вакцинуватися першим, скільки пацієнтів зможуть прийняти лікарні за місяць, а головне – допомогти медичним закладам з вакцинацією, – сказав глава держави.

Тим часом Україна має знайти і компанію, яка продасть препарат. Третю стадію тестування проходять вакцини від американських, китайських, шведсько-британських, індійських та багатьох інших компаній.

Потенційний порятунок

Нині очікується, що Україна отримає близько 4 млн доз вакцини від коронавірусу безоплатно від міжнародних партнерів, а інші нам доведеться купувати самостійно, на що планують виділити кошти з державного бюджету.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов навіть звернувся до повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін з проханням надати нашій державі вакцини для використання в надзвичайних випадках.

Домовленість про постачання препарату мають підписати вже найближчим часом, але компанії, в яких їх закуповуватимуть, поки не розкривають.

– Протягом двох тижнів ми підпишемо договори про постачання вакцини проти Covid-19 з деякими компаніями-виробниками. Однак це не гарантує її отримання Україною в найближчі місяці, – сказав очільник МОЗ.

Загалом влада робить все можливе, щоб Україна якомога швидше отримала доступ до вакцини, розуміючи, що потрібно терміново розвантажити медичну систему.

Звичайно, є країни, в яких ситуація не набагато краща. Тому для перших щеплень й обирають групи населення з найбільшим ризиком захворіти на Covid-19. Тобто спочатку не зупинятимуть пандемію, а зменшуватимуть її масштаби, щоб системи охорони здоров’я працювали у більш-менш нормальному режимі.

Навіть Всесвітня організація охорони здоров’я виступає проти примусової вакцинації від коронавірусу, але радить впроваджувати рекомендації щодо щеплення значної частини населення в окремих державах.

Однак у світі забагато оптимістичних настроїв щодо вакцини. Згідно з трекером вакцин у виданні The New York Times, жодна з речовин ще не затверджена для повного застосування.

Для обмеженого застосування дозволені сім препаратів, серед яких і вакцина Pfizer (США) та BioNTech (Німеччина). Кандидат від цих компаній довів свою ефективність у 95% випадків, але його випробування триватимуть і надалі.

Тепер їм залишається лише отримати дозволи на застосування вакцини в екстрених випадках – цього більш ніж достатньо під час пандемії. Дорадчий комітет Управління з продовольства і медикаментів США має розглянути відповідну заявку 10 грудня.

Також значний потенціал є у вакцини від Moderna (США), яка перебуває на третій фазі тестування. Попередні дані досліджень свідчать про те, що кандидат є ефективним у 94,5% випадків.

Попри продовження випробувань, компанія також запросила дозвіл на екстрене застосування вакцини. Також розпочався процес оглядів регуляторами багатьох країн, що має прискорити її надходження на ринок.

13 вакцин проходять останню фазу тестування, паралельно отримуючи відгуки від регуляторів Австралії, Великої Британії, Китаю та інших країн. Це має наблизити отримання дозволу на використання, коли компанії повідомлять про завершення третьої фази.

Подальше тестування необхідне, щоб виявити усі недоліки препарату, впевнитися, що він безпечний для застосування. Зазвичай третя фаза випробувань триває від одного до чотирьох років. Тому нині доводиться обмежуватися кандидатами, які називають “переважно безпечними”.

Ризики та підготовка

У нашій ситуації немає часу чекати найбезпечнішу вакцину, тому доведеться обирати з того, що дають. Згідно з трекером видання Bloomberg, країни замовляють вакцини у різних компаній. І вони не обмежуються кількістю населення.

Наприклад, Канада попередньо замовила більше 153 млн доз вакцини, що дорівнює приблизно 410% населення країни. Подібне спостерігається у Великій Британії (294,7%), Австралії (269,2%), Франції (185,7%) та багатьох інших країнах.

Такий ажіотаж пов’язаний з тим, що достеменно не відомо, скільки вакцин знадобиться на одну людину, скільки діятиме імунітет тощо.

– Ми не знатимемо, скільки триває імунітет, вироблений внаслідок щеплення, поки ми не отримаємо вакцину та більше даних про те, який результат вона дає.

Як природний імунітет, так і імунітет після вакцинації є важливими аспектами у боротьбі з Covid-19, про які експерти намагаються дізнатися більше, – йдеться у повідомленні Центру з контролю та профілактики захворювань у США.

Та навіть попри такий ризик все одно необхідно готуватися до отримання вакцини. Особливо це важливо для України, навіть зважаючи на збиття кривої захворюваності.

На думку експерта у сфері охорони здоров’я, голови правління в ГО Платформа Здоров’я Тимофія Бадікова, забезпечення умов для вакцинації має бути одним із пріоритетів.

– Окрім того, що виділені кошти (на вакцину, – Ред.), потрібно забезпечити нормальні умови зберігання, адже їй потрібні набагато нижчі температури. Про це мають подбати власники медичних закладів, місцева влада. Необхідно провести аудит холодильного обладнання, щоб дізнатися, чи може воно забезпечити нормальне використання препаратів, щоб не вводити замість вакцини “воду”, – каже Бадіков.

До ризиків додаються й різні побічні ефекти, частину з яких вже виявили. Можливо, деякі з них проявляться у довгостроковій перспективі, тому й надалі тривають дослідження.

– Наступного дня після введення вакцини я відчувала млявість, втому, болі в тілі. Про ці симптоми я повідомила в додатку, який учасники тестів мають на смартфоні. Мій чоловік не відчував болю чи втоми. Приблизно за три тижні мені зробили другу ін’єкцію. Знову у мене боліла рука, місце ін’єкції почервоніло, я відчувала болі в тілі та втому, – розповідає 59-річна жінка, яка брала участь у випробуванні вакцини від Pfizer та BioNTech.

Та в цьому немає нічого дивного, адже побічні ефекти – нормальне явище для будь-яких препаратів. Зазвичай вони проявляються у незначної частини людей, але з новою вакциною важко сказати напевне, який відсоток пацієнтів постраждає від неї.

Світ наближається до першої фази вакцинації, тому кожній країні потрібно подбати про закупівлю вакцини.

Можливо, Україні доведеться шукати допомоги у інших держав. Наприклад, Канади, яка домовилася про постачання значної партії вакцин, або США, де багато компаній займаються виробництвом вакцини від Covid-19.

Яким би не було походження препарату, потурбуватися про його належне використання і розподілення потрібно вже зараз.

І тоді світ зробить перший значний крок до подолання пандемії.