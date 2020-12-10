В Україні передусім вакцинують від коронавірусу 20 млн громадян – це лікарі та люди похилого віку, але розглядається також питання безкоштовної вакцинації всіх українців.

Про це заявив в ефірі одного з телеканалів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Ми зараз розглядаємо питання, і на це звертав увагу президент, що нам треба дати доступ до вакцини всім без винятку громадянам саме за рахунок держави, – зазначив він.

Читайте: “Вакцинний націоналізм”: в ООН розкритикували нерівний доступ до Covid-вакцини

За його словами, на переговорах з виробниками вакцини Україна обіцяє допустити їх на комерційний ринок за прискореною процедурою відразу після реєстрації.

Велика Британія першою у світі 8 грудня розпочала масову вакцинацію населення від коронавірусу.

А першою людиною у світі, яка отримала щеплення від коронавірусу, стала 90-річна мешканка Північної Ірландії.