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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Безкоштовна вакцинація від Covid-19 для всіх розглядається – Степанов

В Україні передусім вакцинують від коронавірусу 20 млн громадян – це лікарі та люди похилого віку, але розглядається також питання безкоштовної вакцинації всіх українців.

Про це заявив в ефірі одного з телеканалів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Ми зараз розглядаємо питання, і на це звертав увагу президент, що нам треба дати доступ до вакцини всім без винятку громадянам саме за рахунок держави, – зазначив він.

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За його словами, на переговорах з виробниками вакцини Україна обіцяє допустити їх на комерційний ринок за прискореною процедурою відразу після реєстрації.

Велика Британія першою у світі 8 грудня розпочала масову вакцинацію населення від коронавірусу.

А першою людиною у світі, яка отримала щеплення від коронавірусу, стала 90-річна мешканка Північної Ірландії.

Джерело: Україна 24

Фото: Dreamstime

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