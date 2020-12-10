На Донбасі, у зоні проведення ООС, за минулу добу бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Неподалік Талаківки російсько-окупаційні війська тричі відкривали провокаційний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У районі населеного пункту Водяне противник також провокував зі стрілецької зброї, а поблизу Авдіївки з автоматичного станкового гранатомета.

– Також зі сторони населеного пункту Мінеральне ворог застосував БпЛА типу квадрокоптер. Українським воїнам знадобилося всього декілька пострілів зі стрілецької зброї, аби після перетину лінії розмежування збити БпЛА противника, – зазначають у штабі.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

За даними штабу ООС, українськими військовими було виявлено факт інженерного обладнання позицій противником у бік українських підрозділів у районі населеного пункту Водяне та Луганське. Біля останнього бойовики для цього здійснили три підриви з використанням зарядів розмінування.

Читайте: Війну на Донбасі неможливо припинити суто військовим шляхом – Хомчак

Від початку доби, 10 грудня, російсько-окупаційні війська вже один раз порушили режим припинення вогню. Ворог здійснив декілька пострілів зі стрілецької зброї неподалік Мар’їнки.

Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Врегулювання конфлікту на Донбасі

Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ) 9 грудня, у річницю Паризького саміту лідерів країн нормандського формату, оприлюднила план дій для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі та відновлення миру.

ТКГ планує звільнити утримуваних осіб, забезпечити повний та безумовний допуск міжнародних організацій, відкрити функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування, продовжити обговорювати робочі пропозиції України щодо виконання політичних аспектів загальних узгоджених висновків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року.