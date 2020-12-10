Парламентська фракція Голос підготувала зміни про повернення у законодавство норми про позбавлення волі за недостовірне декларування.

Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

– Кримінальна відповідальність, зокрема ув’язнення за брехню в деклараціях повинна з певного моменту наступати. Це повністю розв’язує руки президенту, щоб застосувати право вето до ухваленого парламентом компромісного закону з вимогою повернути ув’язнення, як вид покарання. Якщо цього не зробить президент – Голос уже підготував законопроект, – заявив нардеп.

Юрчишин також вважає, що парламент повинен терміново ухвалити закон про повернення повноважень НАЗК і приступити до реформи Конституційного суду, щоб унеможливити ухвалення ним політичних рішень або рішень в приватних інтересах.

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За словами представника комітету, думка Європейської комісії за демократію через право за запитом Володимира Зеленського, підкреслила основні проблеми та рішення, необхідні для виходу з конституційної кризи.

– Дійсно, рішення КСУ ухвалювалось, виходячи не із закону і міжнародної практики, а скоріше з приватних або прихованих інтересів. Судді у всьому розвиненому світі звітують, і переважна більшість звітує за такою системою, як і інші чиновники. Хоча і з певними особливостями, які зараз пропонують в підготовлені робочою групою проекти законів, – зазначив він.

Венеціанська комісія розкритикувала рішення Конституційного Суду України в частині антикорупційного законодавства та надала низку конкретних рекомендацій.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації.

Джерело: Голос