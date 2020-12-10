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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Софія Телішевська |

Гривня продовжує зміцнюватися: курс валют в Україні на 10 грудня

Національний банк встановив офіційний курс валют в Україні на 10 грудня. Так, курс долара становить 28,04 грн/$, що на чотири копійки менше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Курс євро встановлений на рівні 33,95 грн/€. Це означає, що європейська валюта здешевшала за добу на 10 копійок.

Курс валют в Україні від НБУ на 10.12:

  • $1 – 28,04 грн грн;
  • €1 – 33,95 грн;
  • 1 польський злотий – 7,6 грн;
  • 10 російських рублів – 3,8 грн.

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Яким буде курс долара до кінця року

Національний банк України має резерви, щоб тримати курс долара до кінця року та в 2021 році на адекватному рівні.

Про це заявив економічний експерт Олег Пендзин та уточнив, що очікує, що вартість валюти до 1 січня коливатиметься на рівні 29-29,1 грн/1$.

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