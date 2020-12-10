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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

Карантин вихідного дня призвів до другого піку безробіття – Шмигаль

Карантин вихідного дня в Україні призвів до другого піку безробіття. Нині в країні 420 тис. офіційно зареєстрованих безробітних.

Про це  розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, карантин вихідного дня не мав значного впливу на економіку України та в цілому ВВП сильно не постраждав.

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Водночас від таких обмежень постраждала сфера обслуговування і розваг, яка забезпечувала велику кількість робочих місць.

– Можна говорити, що карантин вихідного дня вплинув на рівень зайнятості. Це негативний вплив, він є, він відстежується за графіками, – зазначив Шмигаль.

Так, на початку карантину в Україні в була 361 тис. зареєстрованих безробітних, а місяць тому – 396 тисяч. Після карантину вихідного дня цифра зросла.

Загальнонаціональний карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні продовжили до кінця зими. Відповідне рішення ухвалив уряд під час засідання 9 грудня.

На цей період на всій території України діятимуть дещо оновлені правила помаранчевої зони карантину.

Джерело: Українська правда

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