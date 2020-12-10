Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила тариф на передання електроенергії.

Однак таке рішення могли ухвалити в інтересах певних олігархів і великого бізнесу.

Про це у себе в Telegram-каналі написав член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко.

Регулятор енергетики від 1 грудня підвищив тариф на передання електроенергії від 24 коп. до 31 коп. за кВт-годину.

– 7 копійок в масштабах країни — це величезні гроші. Оперує цим тарифом Укренерго, а левова частина зібраного ресурсу йде на виплати астрономічних “зелених” тарифів. Якщо бути точним, від 31 копійки нового тарифу лише 9 копійок йде на обслуговування ліній електропередач. Решта 22 копійки з кожного кВт-години — це збір грошей в спеціальну заначку для виплат “зеленим” виробникам, які працюють за найвищими тарифами в Європі, – пише Лещенко.

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Всього виплат за “зеленим” тарифам в 2020 році очікується близько 60 млрд гривень. Підвищення ціни для великих підприємств сильно вдарить по їхньому бюджету.

– Хто у нас споживає багато електроенергії? Наприклад, Укрзалізниця. І це підвищення на 7 копійок означає для УЗ додаткові витрати на рівні понад 300 млн грн на рік. Це 10 нових вагонів для перевезення пасажирів. І це серйозний удар по держкомпанії в цей непростий час, – зазначив він.

Також Лещенко розповів про збиток для інших споживачів, який завдасть підвищення тарифу і уточнив, хто є кінцевим вигодонабувачем таких змін.

– Але 1 грудня такий підвищений тариф Укренерго платить не тільки Укрзалізниця, а всі непобутові споживачі: металурги, хімзаводи, кінотеатри, кафе, ресторани, школи, дитячі садки, лікарні, військові частини. Правда, є один виняток – цей тариф не платять експортери електроенергії. Ні 9 коп. на мережі Укренерго, ні 22 коп. на дотації “зеленим”.

За словами члена наглядової ради, вони повністю безкоштовно користуються мережами держкомпанії Укренерго і на цьому заробляють гарний прибуток, продаючи електроенергію в країни ЄС. Більш 95% експорту електроенергії контролює ДТЕК, яка отримала потрібне рішення суду.

– Загальна несплата склала вже понад 1,5 млрд грн. Цинізм додає той факт, що, нагадаю, головним бенефіціаром “зеленого” тарифу, який покривають цими 22 копійками з кВт -Годинник, також є ДТЕК, у якого 25% “зелених” потужностей, – наголосив Лещенко.

Підвищення ціни на електроенергію

Новопризначений в.о. міністра енергетики Юрій Бойко вважає одним із найважливіших питань у секторі перегляд з 2021 року чинного механізму перехресного субсидування, за яким населення отримує електроенергію за пільговою ціною.

Він пояснив, що станом на листопад побутовий споживач платить за електричну енергію 1 копійку, оскільки чинний тариф покриває тільки витрати на транспортування.