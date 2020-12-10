Актор театру та кіно та колишній кандидат у мери Одеси Олег Філімонов захворів на коронавірус. Про це артист повідомив у мережі, привітавши іудеїв зі святом Ханука.

За його словами, хвороба доволі неприємна та підступна, однак у нього, ймовірно, легка форма. Наразі Філімонов перебуває на самоізоляції та закликає усіх берегти себе.

– Найгірше те, що наразі триває період підготовки та ухвалення міського бюджету, а я лежу вдома.

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Мер Одеси інфікувався Covid-19

9 грудня мер Одеси Геннадій Труханов отримав позитивний тест на коронавірус. Він знаходитиметься вдома до одужання та буде контролювати роботу міських служб за допомогою телефону.

Наразі його самопочуття нормальне.

Фото: Олег Філімонов