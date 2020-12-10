ПЛР- тестування підтверджує коронавірус лише у 40% інфікованих, оскільки після п’яти днів хвороби вірус зникає зі слизових оболонок горла та носу.

Про це повідомив професор кафедри інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету Андрій Бондаренко.

– ПЛР-тест дуже чутливий і специфічний. Матеріал для нього береться з носа та горла, де вірус є перші п’ять днів. Потім вірус опускається нижче. Для того, щоб стовідсотково підтвердити діагноз, потрібен вже бронхіальний секрет, – зазначив професор.

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За його словами, вже доведено, що за біоматеріалом з носоглотки підтвердити наявність вірусу можна лише в 40% інфікованих, тому за останніми наказами МОЗ лікарі мають право ставити діагноз за клінічною картиною без підтвердження ПЛР-методом.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок 10 грудня зафіксували 13 371 новий випадок коронавірусу. За весь час пандемії Covid-19 виявили у 858 714 осіб.

За останню добу від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 266 людей, загалом – 14 470. Одужали 13 903 особи, загалом – 465 021.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.