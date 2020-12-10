Хабар в Академії наук – затримали керівника

Президента Національної академії аграрних наук України підозрюють в отриманні хабара елітним позашляховиком. За таку винагороду він нібито пообіцяв включити особу до списку претендентів на заміщення вакансій академіків та передати матеріали на розгляд президії академії.

Слідчі Нацполіції повідомили керівнику про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

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Керівнику академії загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Досудове розслідування триває.







Позашляховик – за посаду: президент Академії наук попався на хабарі / 2 фотографии

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також повідомлення про підозру іншим фігурантам, причетним до цього правопорушення.

У листопаді в Києві посадовця залізниці затримали через хабар у сумі 100 тис. грн. За ці кошти він обіцяв виконати роботи із підключення до електромережі.