Мінімізація ризику харчових залежностей: поради від експерта

Харчування – процес, що дозволяє нам жити та почуватися на всі сто, але існують випадки, коли їжа призводить до страшних недугів. Анорексія, булімія, компульсивне переїдання – це не способи привернути увагу, а серйозні психічні розлади, які не просто погіршують фізичний стан людини, а й дуже швидко вбивають.

За даними міжнародної організації FEAST, яка підтримує сім’ї, в яких діти страждають на розлади харчової поведінки, майже 9% населення має їх. Серед них близько 1% – нервова анорексія, 2-3% – булімія, 2-3% – компульсивне переїдання.

Цифри справді моторошні, у проекті Фактор ризику Факти ICTV підготували для вас найкращі поради від експерта, як попередити харчові залежності і сформувати здорове ставлення до їжі.

Розлади харчової поведінки – це клас психогенно обумовлених порушень, пов’язаних з процесом харчування. РХП мають дуже високу смертність, часто призводять до суїциду та супроводжуються іншими розладами психіки.

Причини виникнення розладів харчової поведінки

Серед психологічних причин, які стимулюють розвиток РХП, виділяють такі чинники:

низька самооцінка;

негативне сприйняття власного тіла;

низький рівень соціалізації;

підвищена тривожність;

незадоволена потреба у схваленні і любові.

Психологічні причини компульсивного переїдання чи харчових залежностей можуть бути різними, існує кілька найпоширеніших теорій.

Згідно з першою, людина хоче підсвідомо збільшити свою важливість в соціумі, набираючи зайву вагу, каже психолог, доцент кафедри педагогіки та психології НПУ імені Драгоманова, доцент кафедри журналістики та нових медіа КУ імені Грінченка Яна Фруктова.

Згідно з другою, людина намагається компенсувати нестачу задоволення їжею. Споживаючи їжу, ми отримуємо певну кількість гормонів, які іннервують центр задоволення в мозку, і якщо не отримуємо приємних емоцій від спілкування чи хобі, то намагаємось заповнити цю порожнечу їжею. Коли це триває довго, то стає звичкою, і людина привчається отримувати задоволення тільки так.

Якщо говорити про розлади, за яких людина обмежує себе в їжі, то вони можуть формуватися через нав’язаний ЗМІ та індустрією краси стереотип про те, що красуні повинні мати певні параметри. Це найчастіше притаманно підліткам.

Тоді, аби підняти самооцінку, дитина починає недоїдати.

Людина може також намагатися зменшувати себе, щоб стати непомітною, через почуття небезпеки. Така ситуація може скластися, якщо людина почувається некомфортно в родині, зазнає насильства або цькування.

В обох випадках це передусім психологічні проблеми, які пов’язалися з біохімічними процесами. І перший, і другий стан потребують медичної і психотерапевтичної корекції, для їх лікування недостатньо набрати чи скинути вагу, потрібен комплексний підхід.

Тривожні дзвіночки

Запобігти харчовим розладам набагато легше, ніж лікувати їх, тож треба звертати увагу на деякі тривожні дзвіночки. Спочатку вони пов’язані не з їжею – це передусім стійкий негативний психоемоційний стан, на тлі якого і розвиваються хвороби. Потім з’являються такі симптоми:

роздратованість;

негативне ставлення до життя;

концентрація на їжі, постійні сумніви – варто їсти чи не варто;

швидкий набір або втрата ваги;

звуження інтересів, байдужість до того, що раніше цікавило.

Велику увагу треба звернути на слово дієта. Якщо хтось каже, що планує сісти на дієту – це також привід занепокоїтись. Тому що самостійно призначена дієта шкодить організму, має бути збалансоване харчування, – зазначає Яна Фруктова.

Як правильно формувати ставлення до їжі

Треба розуміти, що їжа потрібна нам для того, щоб нормально функціонувати, думати і жити. Пам’ятайте, що ми маємо бути різнобічними особистостями і постійно збільшувати коло своїх інтересів.

Їжа може стати приводом для дискусії, потребувати уваги, але крім неї уваги потребує спілкування, нові знання, емоції, самовдосконалення.

Треба навчитися отримувати задоволення і від іншого. Чим більше захоплень та інтересів ви будете мати, тим здоровішим буде ваше ставлення до їжі, – зазначає експерт.

Для того, щоб підтримувати своє тіло в гарній формі і правильно харчуватись, потрібно знати потреби свого організму, зважаючи на стать, вік та інші особливості.

Раціон повинен бути різноманітним і поживним, але не перевищувати рекомендовану калорійність, якщо у вас виникли проблеми з цим, треба звернутись по допомогу.

Спочатку до свого сімейного лікаря, який визначить ваш стан і направить до інших спеціалістів, які зможуть грамотно скласти ідеальний раціон харчування.

Дієтолога, якщо потрібна корекція режиму харчування. Ендокринолога, адже треба також виключити фізіологічні патології, які можуть викликати порушення апетиту і різку зміну ваги – наприклад, гормональні збої. А також психіатра чи психотерапевта, щоб покращити психоемоційний фон.

Пам’ятайте, що головне – це увага та турбота до свого здоров’я, завдяки яким можна побороти будь-яку недугу.