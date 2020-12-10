Суд залишив Антоненка під вартою до 2 лютого 2021 року

Шевченківський районний суд Києва продовжив обвинуваченому в загибелі журналіста Павла Шеремета ветерану АТО і музиканту Андрію Антоненко запобіжний захід у вигляді взяття під вартою до 7 лютого 2021 року.

Окрім цього, дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко залишається під домашнім арештом, військовий медик Яна Дугарь — на волі під заставою.

У холі суду зібралися люди, які прийшли підтримати обвинувачених. Поліція брала будівлю під посилену охорону.

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Справа Шеремета

20 липня 2016 року у Києві під час вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет.

У травні цього року правоохоронці заявили про перебіг досудового розслідування щодо трьох підозрюваних у вбивстві Шеремета – музиканта Андрія Антоненка, лікаря Юлії Кузьменко та військового медика Яни Дугарь.

Під час засідання Шевченківського районного суду Києва 28 вересня обвинуваченого Антоненка залишили під вартою, хоча суд уже пом’якшив запобіжні заходи Дугарь та Кузьменко.