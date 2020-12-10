В українських медичних установах достатньо ліжко-місць для хворих на коронавірус, розгортати мобільні госпіталі для їхнього лікування необхідності немає.

Таку думки висловив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– У нас, скажімо, 62 тис. ліжко-місць під Covid-19. У Польщі сьогодні, я боюся збрехати, 30 тис. Враховуючи розміри наших країн. Наш кордон – це 55% від усіх ліжко-місць, це 91 тис. У нас достатньо ліжок в медичних установах, які можна заповнювати, не будуючи мобільні госпіталі, – розповів Шмигаль.

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На думку прем’єр-міністра, витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів, які потім треба згорнути і викинути, немає сенсу.

– У нас стоять порожні медичні установи з ліжками, де можна розміщувати людей, – зазначив Шмигаль.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше заявив, що в Україні більше половини ліжок для пацієнтів з Covid-19 забезпечені киснем.

Також він додав, що завдяки карантинним заходам, які були введені в Україні, вдалося збити ураганне поширення коронавірусу.