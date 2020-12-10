У пенітенціарних закладах на території Російської Федерації незаконно утримують 475 українців.

У прокуратурі Автономної республіки Крим заявляють, що продовжується примусове переміщення засуджених та політичних в’язнів до Росії.

– Задля колонізації півострова РФ переселила до Криму, за різними оцінками, від 172 тис. до понад 500 тис. росіян. Продовжується примусове переміщення засуджених та політичних в’язнів до Російської Федерації. Наразі встановлено 475 громадян України, які незаконно утримуються або утримувались у пенітенціарних закладах на території РФ, – сказано у повідомленні.

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Крім того, аналогічні порушення вчиняються стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які також незаконно переміщаються до РФ, зокрема шляхом незаконного усиновлення.

Резолюція Генасамблеї ООН щодо Криму

7 грудня 63 країни схвалили резолюцію Генеральної асамблеї ООН Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, України, а також частин Чорного і Азовського морів.

Серед тих, хто був проти української резолюції – Росія, а також її союзники.

Джерело: Прокуратура Криму