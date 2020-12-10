В Україні станом на ранок 10 грудня зафіксували 13 371 новий випадок коронавірусу. За весь час пандемії Covid-19 виявили у 858 714 осіб.

Госпіталізація знадобилася 2 993 пацієнтам. За останню добу від ускладнень, які викликав коронавірус померли 266 людей, загалом – 14 470.

За останній день одужали 13 903 особи, загалом – 465 021.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Київі (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.

Київ – 86 437 випадків;

Вінницька область – 19 206 випадків;

Волинська область – 27 194 випадки;

Дніпропетровська область – 46 891 випадок;

Донецька область – 27 678 випадків;

Житомирська область – 32 987 випадків;

Закарпатська область – 25 344 випадки;

Запорізька область – 39 758 випадків;

Івано-Франківська область – 40 007 випадків;

Київська область – 46 211 випадків;

Кіровоградська область – 6 744 випадки;

Луганська область – 7 436 випадків;

Львівська область – 51 915 випадків;

Миколаївська область – 22 621 випадок;

Одеська область – 54 840 випадків;

Полтавська область – 27 772 випадки;

Рівненська область – 35 034 випадки;

Сумська область – 34 611 випадків;

Тернопільська область – 30 462 випадки;

Харківська область – 60 992 випадки;

Херсонська область – 13 039 випадків;

Хмельницька область – 33 426 випадків;

Черкаська область – 29 449 випадків;

Чернівецька область – 36 044 випадки;

Чернігівська область – 22 616 випадків.

Коронавірус в Україні

Для порівняння, в Україні коронавірус станом на ранок середи було виявлено у 12 585 людей, видужали – 14 554 особи, померли 276 пацієнтів.

Кількість інфікованих від початку пандемії склала 845 343 особи, 14 204 людини померли від Covid-19, одужали – 451 118 осіб.