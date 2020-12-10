В Україні станом на ранок 10 грудня зафіксували 13 371 новий випадок коронавірусу. За весь час пандемії Covid-19 виявили у 858 714 осіб.
Госпіталізація знадобилася 2 993 пацієнтам. За останню добу від ускладнень, які викликав коронавірус померли 266 людей, загалом – 14 470.
За останній день одужали 13 903 особи, загалом – 465 021.
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Київі (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.
- Київ – 86 437 випадків;
- Вінницька область – 19 206 випадків;
- Волинська область – 27 194 випадки;
- Дніпропетровська область – 46 891 випадок;
- Донецька область – 27 678 випадків;
- Житомирська область – 32 987 випадків;
- Закарпатська область – 25 344 випадки;
- Запорізька область – 39 758 випадків;
- Івано-Франківська область – 40 007 випадків;
- Київська область – 46 211 випадків;
- Кіровоградська область – 6 744 випадки;
- Луганська область – 7 436 випадків;
- Львівська область – 51 915 випадків;
- Миколаївська область – 22 621 випадок;
- Одеська область – 54 840 випадків;
- Полтавська область – 27 772 випадки;
- Рівненська область – 35 034 випадки;
- Сумська область – 34 611 випадків;
- Тернопільська область – 30 462 випадки;
- Харківська область – 60 992 випадки;
- Херсонська область – 13 039 випадків;
- Хмельницька область – 33 426 випадків;
- Черкаська область – 29 449 випадків;
- Чернівецька область – 36 044 випадки;
- Чернігівська область – 22 616 випадків.
Коронавірус в Україні
Для порівняння, в Україні коронавірус станом на ранок середи було виявлено у 12 585 людей, видужали – 14 554 особи, померли 276 пацієнтів.
Кількість інфікованих від початку пандемії склала 845 343 особи, 14 204 людини померли від Covid-19, одужали – 451 118 осіб.