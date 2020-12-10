PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Тих, хто одужав більше, ніж хворих: в Україні 13 371 новий випадок Covid-19

В Україні станом на ранок 10 грудня зафіксували 13 371 новий випадок коронавірусу.  За весь час пандемії Covid-19 виявили у 858 714 осіб.

Госпіталізація знадобилася 2 993 пацієнтам. За останню добу від ускладнень, які викликав коронавірус померли 266 людей, загалом – 14 470.

За останній день одужали 13 903 особи, загалом – 465 021.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  Київі (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.

  • Київ – 86 437 випадків;
  • Вінницька область – 19 206 випадків;
  • Волинська область – 27 194 випадки;
  • Дніпропетровська область – 46 891 випадок;
  • Донецька область – 27 678 випадків;
  • Житомирська область – 32 987 випадків;
  • Закарпатська область – 25 344 випадки;
  • Запорізька область – 39 758 випадків;
  • Івано-Франківська область – 40 007 випадків;
  • Київська область – 46 211 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 744 випадки;
  • Луганська область – 7 436 випадків;
  • Львівська область – 51 915 випадків;
  • Миколаївська область – 22 621 випадок;
  • Одеська область – 54 840 випадків;
  • Полтавська область – 27 772 випадки;
  • Рівненська область – 35 034 випадки;
  • Сумська область – 34 611 випадків;
  • Тернопільська область – 30 462 випадки;
  • Харківська область – 60 992 випадки;
  • Херсонська область – 13 039 випадків;
  • Хмельницька область – 33 426 випадків;
  • Черкаська область – 29 449 випадків;
  • Чернівецька область – 36 044 випадки;
  • Чернігівська область – 22 616 випадків.

Коронавірус в Україні

Для порівняння, в Україні коронавірус станом на ранок середи було виявлено у 12 585 людей, видужали – 14 554 особи, померли 276 пацієнтів.

Кількість інфікованих від початку пандемії склала 845 343 особи, 14 204 людини померли від Covid-19, одужали – 451 118 осіб.

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка