Жорсткий карантин у січні: салони краси зможуть працювати, але є умова

Під час жорсткого карантину з 8 січня до 24 січня 2021 року дозволяється робота перукарень та салонів краси.
Проте є важлива умова. Клієнтів зможуть приймати винятково за попереднім записом, без очікування у приміщенні.
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Про це під час брифінгу наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
– Перукарні та салони краси можуть працювати тільки за попереднім записом. Тобто не дозволяється, аби люди приходили з вулиці та очікували у черзі, – зазначив Степанов.
Карантин в Україні
Загальнонаціональний карантин в Україні продовжили до кінця зими. Відповідне рішення ухвалив уряд під час засідання 9 грудня.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що окрім Covid-19, у січні-лютому також очікується пік захворюваності на грип та ГРВІ.