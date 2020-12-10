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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Жорсткий карантин у січні: салони краси зможуть працювати, але є умова

Під час жорсткого карантину з 8 січня до 24 січня 2021 року дозволяється робота перукарень та салонів краси.

Проте є важлива умова. Клієнтів зможуть приймати винятково за попереднім записом, без очікування  у приміщенні.

Читайте: Жорсткий карантин з 8 до 24 січня 2021 – що саме буде під забороною

Про це під час брифінгу наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Перукарні та салони краси можуть працювати тільки за попереднім записом. Тобто не дозволяється, аби люди приходили з вулиці та очікували у черзі, – зазначив Степанов.

Карантин в Україні

Загальнонаціональний карантин в Україні продовжили до кінця зими. Відповідне рішення ухвалив уряд під час засідання 9 грудня.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що окрім Covid-19, у січні-лютому також очікується пік захворюваності на грип та ГРВІ.

Фото: Depositphotos

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