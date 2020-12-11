В Україні станом на 11 грудня в лікарнях перебувають 27 тис. 708 пацієнтів з коронавірусом. Тому МОЗ ухвалив рішення збільшити кількість ліжок для хворих Covid-19.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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– Медична система працює в досить напруженому режимі. Близько 28 тис. хворих зараз перебувають у лікарнях. Якщо бути точним – 27 тис. 708 пацієнтів, які перебувають на ранок у наших лікарнях, – заявив Степанов.

Він зазначив, що також необхідний час на переобладнання лікарень та залучення необхідної кількості фахівців – інфекціоністів, анестезіологів.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок п’ятниці, 11 грудня, в Україні зафіксували понад 870 тис. випадків коронавірусу.

За останню добу виявили ще 13 514 інфікованих Covid-19, було здійснено 60 847 тестувань.

11 грудня в Україні встановився добовий рекорд летальності внаслідок коронавірусу: померло 285 пацієнтів.