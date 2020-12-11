PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

28 тис. пацієнтів з Covid-19 у лікарнях: в Україні збільшують кількість ліжок

В Україні станом на 11 грудня в лікарнях перебувають 27 тис. 708 пацієнтів з коронавірусом. Тому МОЗ ухвалив рішення збільшити кількість ліжок для хворих Covid-19.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Читайте: Скільки зберігатиметься імунітет до Covid-19 після вакцинації

– Медична система працює в досить напруженому режимі. Близько 28 тис. хворих зараз перебувають у лікарнях. Якщо бути точним – 27 тис. 708 пацієнтів, які перебувають на ранок у наших лікарнях, – заявив Степанов.

Він зазначив, що також необхідний час на переобладнання лікарень та залучення необхідної кількості фахівців – інфекціоністів, анестезіологів.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок п’ятниці, 11 грудня, в Україні зафіксували понад 870 тис. випадків коронавірусу.

За останню добу виявили ще 13 514 інфікованих Covid-19, було здійснено 60 847 тестувань.

11 грудня в Україні встановився добовий рекорд летальності внаслідок коронавірусу: померло 285 пацієнтів.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору