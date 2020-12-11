Заступник голови МВС Антон Геращенко захворів на коронавірус.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу Право на владу.

За його словами, хвороба протікає в легкій формі. Також заразилась його 4-річна донька.

– Я третій день перебуваю на самоізоляції, у мене діагноз коронавірус. Заразилася моя 4-річна донька. Це дуже небезпечна хвороба, якою може заразитися кожен у найбільш незвичному місці. Ви не знаєте, де ви її можете підхопити, – сказав Геращенко.

Загалом з початку пандемії в Україні на коронавірус захворіло 25, 2 тис. правоохоронеців, одужало – 24 274, померло – 78.

Мер Одеси інфікувався Covid-19

9 грудня міський голова Одеси Геннадій Труханов отримав позитивний тест на коронавірус, однак хвороба протікає у легкій формі.

Політик не потребує госпіталізації та залишатиметься вдома до одужання. Роботу міських служб він контролює за допомогою телефону.