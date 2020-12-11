В Україні проведуть вакцинацію проти коронавірусу за допомогою комбінованого підходу. Тобто вакцинуватимуть стаціонарно та завдяки мобільним групам.

Про це розповів виконувач обов’язків генерального директора ГУ Центр громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін.

– У нас є два сценарії, які ми будемо використовувати. Перший – це проведення вакцинації, другий – створення мобільних бригад, – зазначив Кузін.

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За його словами, людей вакцинуватимуть у районних або фельдшерсько-акушерських пунктах, які працюють стаціонарно.

Також створять 400 мобільних бригад, щоб вони виїжджали на місця обслуговування, роботи, у віддалені райони України та вакцинували людей.

Вакцинація проти Covid-19 в Україні

В Україні передусім вакцинують від коронавірусу 20 млн громадян. Першими мають вакцинувати людей, які входять до груп ризику.

До групи ризику за професійною ознакою входять освітяни, медичні працівники, співробітники Національної поліції. Також першочергово вакцинуватимуть людей за віком та станом здоров’я.