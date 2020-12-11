Денісова назвала кількість полонених українців, який утримують на Донбасі

У полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу зараз перебуває 241 громадянин України.

Таку цифру уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала під час зустрічі з послом Великої Британії в Україні Меліндой Сіммонс.

– Здійснити моніторинг дотримання їхніх прав та умов тримання в місцях несвободи залишається наразі неможливим, – написала омбудсмен.

Крім того, Денісова закликала посла звернутися з проханням до представників її країни 16 грудня під час голосування підтримати Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна.

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Також сторони обговорили можливість співпраці щодо надання технічної та експертної підтримки в посиленні інституційної спроможності Офісу омбудсмена України через створення Просвітницького центру з прав людини з представництвами в регіонах для підвищення правової обізнаності громадян у своїх правах.

– Сподіваюся, що всі порушені питання знайдуть свою практичну реалізацію в найближчим часом, – зазначила Денісова.

Напередодні Росія та бойовики “ЛДНР” зірвали новорічний обмін полоненими, звинувативши українську владу у невиконанні Мінських домовленостей.

Водночас члени української делегації ТКГ неодноразово заявляли про готовність України до переговорів щодо організації взаємного звільнення полонених.