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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

До 30 тис. на добу: в Україні прогнозують збільшення хворих на Covid-19 після Нового року

Після Нового року кількість хворих на коронавірус в Україні може зрости до 30 тис. на добу. У грудні ця цифра може сягати 16-17 тис.

Про це в ефірі програми Право на владу повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

– Ми маємо прогнози Київської школи економіки, прогнози епідеміологів і розуміємо, що цей місяць  протримаємося в коридорі до 16-17 тис. випадків на добу. Але після Нового року ми вийдемо на 20-25, а то й 30 тис. хворих.

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Зважаючи на таку ситуацію, Михайло Радуцький зазначив, що у разі стрімкого збільшення кількості хворих, уряд може посилити карантин раніше, ніж 8 січня.

9 грудня Кабмін запровадив в Україні новорічний локдаун. Він триватиме з 8 до 24 січня 2021 року.

Протягом цього часу діятимуть посилені карантинні заходи, які передбачатимуть низку обмежень. Водночас загальнонаціональний карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні продовжили до кінця зими.

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