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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Долар і євро мінімально здорожчали: курс валют в Україні 11 грудня

Курс долара станом на 11 грудня мінімально здорожчав. Зріс у ціні наприкінці тижня і євро.

Так, ціна за $1 сьогодні становить 28,07 грн, що на 3 копійки більше, ніж було 10 грудня.

Євро здорожчав на 4 копійки – з 33,95 грн/1€ до 33,99 грн/1€. Вартість російського рубля і польського злотого залишилася майже на тому самому рівні.

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Курс валют в Україні від НБУ на 11.12:

  • $1 – 28,07 грн;
  • €1 – 33,99 грн;
  • 1 польський злотий – 7,68 грн;
  • 10 російських рублів – 3,82 грн.

курс 11 грудня

Тим часом українці почали робити більше вкладів у доларах. Обсяги валютних вкладів населення зросли на 1,3%. Вклади у доларах почали робити частіше через знецінення гривні.

Водночас гривневі вклади населення за цей період зросли лише на 1,2%.

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