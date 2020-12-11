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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Коли розпочнуться зимові канікули в Києві і як працюватимуть школи у січні 2021

Після зимових канікул, під час суворого карантину, школярі у Києві розпочнуть навчання в дистанційному режимі.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

– Усі школи Києва з 25 грудня мають піти на зимові канікули, що триватимуть до 11 січня. Після цього школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі.

Департамент освіти КМДА вже розробив план навчання. Також ми продовжимо транслювати онлайн-уроки на телеканалі Київ. Наскільки я знаю, такі уроки підготують і на загальнодержавному рівні, – повідомив Віталій Кличко.

Заклади професійно-технічної освіти підуть на канікули трохи пізніше – із 31 грудня до 15 січня. Другий семестр вони розпочнуть також у дистанційному форматі – із 18 до 24 січня.

Читайте: У Києві добовий рекорд за кількістю тих, хто одужав від Covid-19 – Кличко

Якщо жорсткий карантин продовжать, дистанційне навчання також триватиме довше. Дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі.

У Києві станом на 11 грудня зафіксували 1 880 нових випадків коронавірусу. Загалом в столиці захворіло 88 317 осіб.

Повну статистику коронавірусу в Києві дивіться на нашому сайті.

Фото: Dreamstime

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