Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві станом на 11 грудня зафіксували 1 880 нових випадків коронавірусу.
Загалом у столиці захворіло 88 317 осіб.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.