Легалізація грального бізнесу поповнить бюджет на понад 7 млрд грн – Марченко

Завдяки легалізації грального бізнесу, бюджет України може отримати 7,4 млрд грн надходжень.

Такий прогноз озвучив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, крім грального бізнесу, додатковий дохід до бюджету може принести приватизація. Чим більше коштів від неї надійде, тим менше доведеться позичати на фінансових ринках.

– Передбачені доходи від узаконення грального бізнесу – 7,4 млрд грн. Приватизація має дати бюджету ще 12 млрд грн, – зазначив міністр.

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Гральний бізнес в Україні

У липні цього року Верховна Рада ухвалила закон про регулювання грального бізнесу. Документ дозволяє легалізувати гральний бізнес в країні та закладає засади державного регулювання у цій сфері.

Він передбачає, що проводити азартні ігри можна у казино, через мережу інтернет та у залах гральних автоматів. Також він дозволяє займатися букмекерською діяльністю у спеціальних пунктах та в мережі.