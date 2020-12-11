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Факти / Україна
Людмила Богданова |

МОЗ закликає українців не їхати за кордон на новорічні свята

Міністерство охорони здоров’я рекомендує українцям залишатися вдома під час новорічних свят і утриматися від подорожей за кордон. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного брифінгу щодо протидії коронавірусу.

Однак якщо ви все таки вирішили вирушити у подорож, Степанов радить перевіряти ситуацію з поширення Covid-19 в обраній країні та умови візиту. Її можна знайти на порталі Міністерства закордонних справ.

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Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні

11 грудня стало відомо про понад 13 тис. нових випадків коронавірусу в Україні. За період пандемії захворіло понад 870 тис. осіб.

Крім того, зафіксовано рекорд смертей за останню добу – 285 пацієнтів померли внаслідок ускладнень Covid-19.

Лідери за кількістю інфікувань – Київ, Запорізька та Одеська області.

Фото: Depositphotos

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