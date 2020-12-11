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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Ми знайшли баланс: Степанов пояснив, чому локдаун після Різдва

Обираючи дати жорсткого карантину в Україні, уряд намагався знайти баланс між обмежувальними заходами та звичайним життям.

Про це в ефірі Свободи слова Савіка Шустера заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Ми живемо в Україні, і бачимо, як насправді виконуються карантинні обмеження. Тут багато залежить від нашої ментальності. До того ж в Україні зовсім інша економічна ситуація. Ми намагаємося знайти баланс – між епідзаходами та звичайним життям, – пояснив він.

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Степанов також назвав ще дві причини, які стали визначальними.

– Перше – ми дивилися, як зростатиме кількість хворих. Важливо також було провести такий плановий жорсткий карантин до кінця січня, оскільки наприкінці січня- на початку лютого у нас починається зростання захворюваності на грип та ГРВІ, а це додаткове навантаження на медичну систему. Тому треба підійти з мінімальними цифрами щодо коронавірусу, – підсумував міністр.

Січневий локдаун

Кабінет міністрів запроваджує загальнонаціональний жорсткий карантин на 17 днів — з 8 до 24 січня 2021 року (включно).

Якщо ситуація з поширенням коронавірусу в Україні погіршиться, то посилені обмеження можуть запровадити раніше.

Фото: Pexels

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