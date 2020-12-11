Викладач Інституту комп’ютерних наук Національного університету Львівська політехніка Дмитро Зербіно під час проведення контрольної роботи для першого курсу демонстрував фото порнографічного характеру.

Однак сам викладач запевняє, що це релаксуючі зображення, які відповідають певній японській методиці навчання. Про інцидент розповіла випускниця Львівської політехніки Наталія Кіндратів.

Порнографічні зображення жіночих геніталій на весь екран показували студентам в програмі, яку Дмитро Зербіно розробив для тестування студентів. У розмові з ним вони попереджали, що їм ще не виповнилося 18 років.

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На питання студентів про наявність порнографічних фото викладач зазначив, що ці картинки не переглядав. Він також додав, що вони мають право закривати очі чи відвертатися від екрану.

За словами Наталії Кіндратів, порнографічні зображення в контрольній цього викладача показуються вже кілька років. Також вона додала, що студенти, які зняли відео спілкування з викладачем і процес контрольної, дуже не хотіли розголосу.

Після того, як записи поширилися студентськими чатами, їх почали цькувати й залякувати. А дехто у коментарях під постом Наталії Кіндратів навіть почав захищати викладача.

Заступник декана бакалаврату Інституту комп’ютерних наук Віктор Хавалко повідомив, що ніхто з батьків чи студентів не звертався щодо інциденту. Він додав, що в разі таких звернень університет оприлюднить офіційну позицію.

Ст. 301 КК України передбачає відповідальність за виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Мінімальне покарання передбачає штраф у розмірі 17-68 тис. грн.

Напередодні у секс-скандал втрапив фотограф Олександр Ктиторчук. Його затримали за звинуваченнями у розбещенні неповнолітніх моделей.

За декілька днів суд обрав для Ктиторчука запобіжний захід і взяв його під варту у слідчому ізоляторі.