Офіс Генпрокурора не реєстрував кримінального провадження щодо Новинського — документ

Офіс Генерального прокурора України не реєстрував кримінального провадження стосовно народного депутата Вадима Новинського.

Про це стало відомо з відповіді Генерального прокурора України Ірини Венедіктової на запит народного депутата, копію якого розмістила на сторінці Facebook пресслужба Вадима Новинського в п’ятницю.

Генпрокурор повідомила, що найвищий наглядовий орган 24 вересня зареєстрував виробництво №42020000000001823 за заявою представників компанії Гратант, при цьому в зазначеному виробництві підозра Вадиму Новинському не висувалося.

За даними пресслужби нардепа, аналогічну відповідь отримано сьогодні від Територіального управління Державного бюро розслідувань України в Києві.

Пресслужба нардепа відзначає, що таким чином, поширена інформаційним агентством РБК-Україна інформація про відкриття справи проти нардепа є недостовірною та завдає шкоди її репутації. Пресслужба зажадала від агентства спростування поширеної інформації.

Водночас у коментарі УН адвокат Вадима Новинського Андрій Голуб зазначив, що поширена вчора деякими ЗМІ інформація є умисною маніпуляцією та інструментом боротьби в рамках корпоративного конфлікту.

Адвокат зазначив, що компанія Гратант за заявою якої зареєстровано згадане виробництво, підконтрольна колишньому міноритарного акціонера групи компаній Амстор Володимиру Вагоровському, відсторонений в 2014 році від управління торговою мережею в зв’язку зі спробами незаконного заволодіння її майном.

– Вагоровський протягом семи років намагається криміналізувати корпоративний конфлікт і через подачу заяв про нібито кримінальні правопорушення у своїх інтересах втягнути в нього правоохоронні органи. За сім років жоден так званий факт, зазначений в цих заявах, не знайшов підтвердження, їх ретельно досліджували та Національна поліція, і Генеральна прокуратура, — сказав адвокат.

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Андрій Голуб також зазначив, що Володимир Вагоровський і його брат Олександр Вагоровський самі є фігурантами кримінального провадження, зареєстрованого ще в грудні 2014 року і в рамках якого розслідуються факти незаконного заволодіння майном торгової мережі.

Як повідомлялося, в 2014 році Володимир і Олександр Вагоровський були відсторонені мажоритарним акціонером ГК Амстор — компанією Смарт-Холдинг, що належить Вадиму Новинському — від управління торговою мережею.

Їх звинуватили у виведенні активів і фінансових коштів за підробленими документами на підконтрольні їм компанії, незаконне переведення магазинів в зоні АТО на юрособи, що не підконтрольні мажоритарному акціонерові, спроби привласнити бізнес ГК Амстор.

У лютому 2017 року Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження, в рамках якого Володимир Вагоровський підозрювався в організації фінансування терористичної організації Донецька народна республіка.

Згідно з матеріалами справи в 2014-2015 рр. Володимир Вагоровський усвідомлюючи, що ДНР є терористичною організацією, прийняв рішення платити податки в її бюджет, а також безкоштовно поставляти їжу і транспорт бойовикам в обмін на неперешкоджання в роботі супермаркетів Амстор залишилися на непідконтрольній Україні території.

Раніше аналогічне виробництво реєструвало Головне слідче управління МВС України.

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Джерело: Українські Новини