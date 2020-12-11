Доставка їжі у Києві не працює – причина

Сервіси доставки їжі у Києві почали працювати з перебоями через непогоду. У деяких районах столиці неможливо оформити доставку через Glovo і Raketa.

Ми перевірили роботу додатка Glovo і з’ясували, що він не працює сьогодні, зокрема, в Шевченківському та Солом’янському районах столиці.

В сервісах доставки кажуть, що збій виник через надмірну кількість замовлень.

– У деяких районах може не працювати доставка через дуже велику завантаженість, – повідомили у службі підтримки.







Погані погодні умови: у Києві не працюють сервіси доставки їжі / 2 фотографии

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Також у багатьох користувачів виникають проблеми з доставкою через Raketa. У додатку, до речі, відображаються погодні умови – на екрані падає дощ.

– Наразі радіус був зменшений у зв’язку з великою завантаженістю кур’єрів і закладів, а також погодних умов, – прокоментували нам у службі підтримки.

У Києві 11 грудня на дорогах спостерігається сильна ожеледиця. В результаті чого в місті сталося кілька серйозних аварій.

Так, на вулиці Ентузіастів сталася смертельна ДТП. Водій не впорався з керуванням і автомобіль занесло в дерево.

Детальніше про наслідки ожеледиці в Києві, читайте у матеріалі Фактів ICTV.