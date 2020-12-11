PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Погані погодні умови: у Києві не працюють сервіси доставки їжі

Сервіси доставки їжі у Києві почали працювати з перебоями через непогоду. У деяких районах столиці неможливо оформити доставку через Glovo і Raketa.

Ми перевірили роботу додатка Glovo і з’ясували, що він не працює сьогодні, зокрема, в Шевченківському та Солом’янському районах столиці.

В сервісах доставки кажуть, що збій виник через надмірну кількість замовлень.

– У деяких районах може не працювати доставка через дуже велику завантаженість, – повідомили у службі підтримки.

  • Доставка їжі у Києві не працює – причина
  • Доставка їжі у Києві не працює – причина
  • Доставка їжі у Києві не працює – причина
  • Доставка їжі у Києві не працює – причина
Погані погодні умови: у Києві не працюють сервіси доставки їжі / 2 фотографии

Читайте: Жовтий рівень небезпеки: у Києві перебої у роботі транспорту через ожеледицю

Також у багатьох користувачів виникають проблеми з доставкою через Raketa. У додатку, до речі, відображаються погодні умови – на екрані падає дощ.

– Наразі радіус був зменшений у зв’язку з великою завантаженістю кур’єрів і закладів, а також погодних умов, – прокоментували нам у службі підтримки.

У Києві 11 грудня на дорогах спостерігається сильна ожеледиця. В результаті чого в місті сталося кілька серйозних аварій.

Так, на вулиці Ентузіастів сталася смертельна ДТП. Водій не впорався з керуванням і автомобіль занесло в дерево.

Детальніше про наслідки ожеледиці в Києві, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка