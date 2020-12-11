Скільки людей потрібно вакцинувати для переривання ланцюга захворювання на Covid-19

Для того, щоб перервати ланцюг захворювання на коронавірус в Україні, потрібно вакцинувати 18-19 млн людей.

Про це в ефірі програми Право на владу повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

– Щонайменше, нам потрібно провакцинувати 18-19 млн українців. Десь приблизно половину населення країни. Тоді ми можемо казати про переривання ланцюга. На жаль, на сьогодні стійкого імунітету немає.

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Крім того, Радуцький зазначив, що згідно з тими прогнозами, які є сьогодні, прилизно до середини літа в Україні буде вже достатня кількість провакцинованих людей.

За його словами, партію безкоштовної вакцини проти Covid-19 від глобальної ініціативи Covax Україна чекає від 1 березня 2021 року.

Разом з тим, в МОЗ вже склали графіки вакцинації від Covid-19. Першими від коронавірусу повинні вакцинуватися люди, які входять до груп ризику.

Зокрема до групи ризику за професійною ознакою входять освітяни, медичні працівники, співробітники Національної поліції. Також першочергово вакцинуватимуть людей за віком та станом здоров’я.