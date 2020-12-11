Скільки зберігатиметься імунітет до Covid-19 після вакцинації

Організм людини матиме імунітет до коронавірусу після вакцинації протягом 6-9 місяців. Про це повідомив Віктор Ляшко – головний санітарний лікар України в ефірі одного з телеканалів.

Однак за словами Ляшка, одного щеплення буде недостатньо. Щоб забезпечити довготривалий захист організму, потрібно пройти вакцинацію у два етапи.

– Наразі говорити про тривалість імунітету зарано. Як мінімум це 6-9 місяців, однак я думаю, що вона (вакцина від Covid-19, – Ред.) триматиме набагато більше.

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Cитуація з вакциною від Covid-19

Українці зможуть отримати вакцину від Covid-19 у другому кварталі 2021 року, тобто це станеться приблизно в березні-квітні. Отримання препарату стане можливим внаслідок долучення до міжнародної ініціативи з поширення вакцини Covax.

Передусім щеплення зроблять медикам та людям з груп ризику. Скільки доз вакцини надійде в Україну, дивіться на Фактах ICTV.