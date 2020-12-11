11 грудня хворого на Covid-19 мера Одеси Геннадія Труханова госпіталізували до інфекційної лікарні.
– Ситуація під контролем, за що велика подяка нашим лікарям і медперсоналу, – написав Труханов у соцмережі.
Міський голова також звернувся до всіх одеситів з проханням носити захисні маски, дотримуватися дистанції і всіх карантинних заходів.
Читайте: Смерть корейського режисера та нові антирекорди у світі – коронавірус 11 грудня
Геннадій Труханов 9 грудня повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус, тому йде на самоізоляцію – до одужання і отримання негативного результату.
Два дні тому у нього був непогане самопочуття. Мер Одеси сказав, що буде в телефонному режимі регулювати роботу міських служб.
Джерело: Геннадій Труханов