11 грудня хворого на Covid-19 мера Одеси Геннадія Труханова госпіталізували до інфекційної лікарні.

– Ситуація під контролем, за що велика подяка нашим лікарям і медперсоналу, – написав Труханов у соцмережі.

Міський голова також звернувся до всіх одеситів з проханням носити захисні маски, дотримуватися дистанції і всіх карантинних заходів.

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Геннадій Труханов 9 грудня повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус, тому йде на самоізоляцію – до одужання і отримання негативного результату.

Два дні тому у нього був непогане самопочуття. Мер Одеси сказав, що буде в телефонному режимі регулювати роботу міських служб.

Джерело: Геннадій Труханов