У Києві за минулу добу через ожеледицю, яка утворилась на дорогах та тротуарах міста, травмувалося 150 дорослих осіб та 13 дітей.

Про це повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Вишневська.

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У КМДА зазначили, що наразі у Києві триває боротьба з ожеледицею. На столичних дорогах працює 341 одиниця спеціальної техніки та 50 бригад, які посипають дорожнє покриття матеріалами для профілактики ожеледиці.

Ожеледиця у Києві

Внаслідок ожеледиці у Києві введено оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту.

Оперативне положення – це курсування з відхиленням від графіка руху, уточнили у службі. Також у столиці призупиняли роботу фунікулера через негоду.