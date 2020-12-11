У Києві за добу від коронавірусу одужало 922 людини, що найбільше за весь час пандемії.
Про це під час брифінгу 11 грудня повідомив мер столиці Віталій Кличко.
– Одужало за добу найбільше киян за весь час пандемії – 922 людини, – уточнив Віталій Кличко.
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Водночас загалом вірус подолало понад 27 тис. осіб.
У Києві станом на 11 грудня зафіксували 1 880 нових випадків коронавірусу.
Загалом в столиці захворіло 88 317 осіб.
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