У Києві за добу від коронавірусу одужало 922 людини, що найбільше за весь час пандемії.

Про це під час брифінгу 11 грудня повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– Одужало за добу найбільше киян за весь час пандемії – 922 людини, – уточнив Віталій Кличко.

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Водночас загалом вірус подолало понад 27 тис. осіб.

У Києві станом на 11 грудня зафіксували 1 880 нових випадків коронавірусу.

Загалом в столиці захворіло 88 317 осіб.

Повну статистику коронавірусу в Києві дивіться на нашому сайті.