Україна перебуває у списку пріорітетних країн для USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) щодо проведення вакцинації від коронавірусу.
У цьому запевнили представники USAID, помічник адміністратора з питань Європи та Євразії Брок Бірман та старший заступник помічника адміністратора Марго Елліс, під час відеоконференції з послом України у США Володимиром Єльченком.
Під час розмови сторони обговорили надання Україні технічної допомоги для проведення масової вакцинації населення проти вірусу.
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Крім того, в країні має бути створена інфраструктура для цього.
Вакцинація в Україні
В Україні планують вакцинувати проти коронавірусу лікарів та людей похилого віку.
Однак питання безкоштовної речовини для всіх громадян також розглядається, запевнив очільник МОЗ Максим Степанов.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Посольство України в США