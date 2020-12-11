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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

У USAID допоможуть Україні з вакцинацією проти Covid-19 – посол

Україна перебуває у списку пріорітетних країн для USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) щодо проведення вакцинації від коронавірусу.

У цьому запевнили представники USAID, помічник адміністратора з питань Європи та Євразії Брок Бірман та старший заступник помічника адміністратора Марго Елліс, під час відеоконференції з послом України у США Володимиром Єльченком.

Під час розмови сторони обговорили надання Україні технічної допомоги для проведення масової вакцинації населення проти вірусу.

Читайте: “Вакцинний націоналізм”: в ООН розкритикували нерівний доступ до Covid-вакцини

Крім того, в країні має бути створена інфраструктура для цього.

Вакцинація в Україні

В Україні планують вакцинувати проти коронавірусу лікарів та людей похилого віку.

Однак питання безкоштовної речовини для всіх громадян також розглядається, запевнив очільник МОЗ Максим Степанов.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Посольство України в США

Фото: Dreamstime

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