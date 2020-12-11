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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Укрзалізниця призначила новий потяг Львів – Ужгород: дата та ціни на квитки

Укрзалізниця оголосила про запуск з 14 грудня регіонального поїзда №821/822, який щоденно курсуватиме зі Львова до Ужгорода.

Його графік складений таким чином, щоб забезпечити стиковку зі швидкісним поїздом Київ – Славське.

Перший рейс вирушить зі Львова 14 грудня об 11.00 та прибуде до Ужгорода о 16.45. Також він зробить зупинку у Славському – 13.10-13.38.

Назад потяг виїде з Ужгорода 15 грудня о 12.45 та прибуде до Львова о 18.56. Зупинка у Славському –16.01-16.06.

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В обох напрямках передбачені такі зупинки: Сколе, Стрий, Славське, Лавочне, Воловець, Свалява, Карпати, Мукачеве, Батьово.

Вартість квитків, придбаних онлайн, становить від 71 грн до 81 грн залежно від дня подорожі.

Укрзалізниця до новорічних та різдвяних свят вже відновила курсування та призначила низку поїздів у популярних напрямках.

Детальніше про додаткові потяги на свята читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Укрзалізниця

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