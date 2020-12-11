Традиційна Вифлиємська зірка таки прикрасить головну ялинку країни на Софійській площі у Києві.

Зараз на верхівці дерева поки залишається святковий казковий капелюх, але його знімуть у переддень Дня Святого Миколая.

Замінити його на зірку вирішили після критики, яку висловлювали у мережі і деякі релігійні конфесії. Так, представник прес-служби ПЦУ Іван Сидор зазначив, що ялинка стоїть на святому місці, тому відьомський капелюх на тлі тисячолітніх хрестів Софійського собору має дивний вигляд.

Користувачі мережі капелюх на ялинці часто порівнювали з відомим капелюхом з фільму про Гаррі Поттера.

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Організатори ж свята пояснювали, що цьогорічною темою Нового року вони обрали тематику казкового лісу, тому на верхівці мав бути чарівний капелюх.

Офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах, а також біля Арки дружби народів триватиме із 19 грудня до 19 січня.

Засвітять головну ялинку країни традиційно 19 грудня о 19.00 у День Святого Миколая. Детальніше про те, як зустрінуть Новий рік 2021 у Києві, читайте у нашому матеріалі.

Фото: Folk Ukraine