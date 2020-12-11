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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

Виписував собі 1000% премії: екс-керівнику ДФС оголосили підозру

Колишнього виконувача обов’язків керівника Державної фіскальної служби України звинуватили у самовільному призначенні собі 1000% надбавки до посадового окладу. Він завдав збитків держбюджету на понад 300 тис. грн.

Чоловік видавав накази у 2019 та 2020 роках про встановлення собі надбавок за інтенсивну роботу, не узгоджуючи це з міністром фінансів.

Слідство не повідомило прізвища екс-керівника ДФС, але у зазначений період т.в .о. голови ДФС був Денис Гутенко.

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Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 365 ККУ – перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Чиновники привласнили 600 тис. грн

На Сумщині  екс-службовці присвоїли майже 600 тис. грн. Попередньо, гроші виділили з державного бюджету на капітальний ремонт автогідропідіймача.

Прокуратура Сумської області повідомила про підозру трьом зловмисникам.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Depositphotos

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